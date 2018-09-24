Родившемуся в петербургском метро малышу вручат памятный знак

Ребенку, родившемуся в воскресенье, 23 августа, на платформе станции "Технологический институт", вручат памятный знак. Это первый подобный случай в истории городской подземки.

Напомним, помощь пассажирке, у которой начались роды прямо на станции, оказали сотрудники подземки. Мальчик появился на свет в 13:45. Сейчас малыш и его мама находятся в больнице, чувствуют себя оба хорошо. В связи с чем пользователи социальных сетей

Пользователи соцсетей попросили руководство метрополитена подарить ему пожизненный проездной. Петербуржцы также выбирают имя ребенку. Среди вариантов – «Метрончик», «Метроня», «Технология» и даже «Вагон». Они предполагают, что когда малыш вырастет, то пойдет учиться в Технологический университет и станет машинистом.