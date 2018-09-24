В Петербурге закрывается бар «1703», где проводят Versus-баттлы

В Петербурге закрывается бар «1703» на Лиговском проспекте, где проходят рэп-баттлы Versus. 21 и 22 сентября в нем прошла прощальная вечеринка под названием «Последний викенд старой-доброй семнашки». В апреле в заведении проводили ремонт.

Организаторы написали об этом в соцсетях, но не уточнили, будет ли это окончательное закрытие или очередной ремонт.

Напомним, в баре «1703» с 2013 года проходят баттлы Versus. В частности, здесь прошли поединки между Oxxxymiron и Johnyboy, Юрием Хованским и Дмитрием Лариным, Oxxxymiron и ST.