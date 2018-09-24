Фоторепортаж: осенний праздник фонтанов на Большом каскаде в Петергофе

В минувшие выходные на Большом каскаде фонтанов прошел традиционный Осенний праздник. Петербуржцам показали мультимедийный спектакль «Театральный роман» с ведущими артистами городских театров, многочисленными спецэффектами. В этом году создатели спектакля решили обратиться к жанру буффонады с ироническими зарисовками, рассказывающими о разных жанрах – от ритуальных плясок у костра до современных мюзиклов. Завершилось представление красочным салютом.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе ГМЗ «Петергоф», многие ошибочно называют праздник «закрытием фонтанов», однако в парке они будут работать до середины октября.