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Петербуржцев ждет дождливая и холодная неделя

По данным Гидрометцентра, почти вся неделя в Петербурге будет дождливой. Самая теплая погода ожидается в понедельник, 24 сентября — столбик термометра поднимется до 14 градусов. 

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода нас ждет в октябре. В частности, он обещает положительные аномалии. На прошлой неделе специалист рассказал, что 19 сентября побило температурный рекорд. Так тепло не было 68 лет. До этого специалист пообещал приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составит от +20 до +22 градусов.

Стало известно, какая зима ждет петербуржцев в этом году


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