«Мусор, курение и голое пузо»: чем российские туристы раздражают местных жителей

Сервис бронирования жилья Tvil.ru. провел исследование в котором выяснил, что жителей курортных городов России больше всего раздражает в приезжающих туристах. По итогам опросов в социальных сетях на первом месте оказалась привычка мусорить, так ответили 50% респондентов. Пьянство отдыхающих не нравится 18% опрошенных. Матерящиеся туристы портят отпуск 13% соотечественников, а курящие путешественники не устраивают 11% граждан.

Замыкает пятерку факторов, раздражающих окружающих на курортах, привычка ходить с голым животом. Они не нравятся 8% отвечавших.