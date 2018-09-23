Петербург попал в рейтинг опасных для проживания городов

Исследовательский центр Numbeo составил рейтинг крупных городов мира, по состоянию криминальной обстановки и безопасности проживания. В течение нескольких лет среди пользователей проводились опросы на основе которых был представлен список из 338 городов. Санкт-Петербург занял 198 место в списке городов с наибольшим индексом преступности. В рейтинге также присутствуют Москва (144 место) и Новосибирск (135 место).



Уровень криминала в Петербурге считается умеренным, его пользователи оценили в 40.97 баллов, а общую безопасность посчитали средней в 59.03 балла. Самым опасным городом мира стал Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Криминальная столица центральной Америки набрала 85,18 единиц. Также в тройку самых небезопасных мест вошли Каракас в Венесуэле и Порт-Морсби в Папуа — Новой Гвинеи. Самыми безопасными городами признаны столица ОАЭ Абу-Даби, Доха в Катаре и швейцарский Базель, который занял 5-е место.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в пятерку городов с самым грязным воздухом. Мы попросили журналистку, преподавательницу СПбГУ и участницу переговорного процесса ООН в области изменения климата Ангелину Давыдову объяснить нам, как это влияет на людей и что с этим делать обычному горожанину. Также выяснилось, что 29 % образцов петербургской земли не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам Роспотребнадзор присвоил городу третье место в списке российских регионов с самой грязной почвой.

А вот с водой в Петербурге все хорошо — специалисты признали ее одной из самых чистых в России.