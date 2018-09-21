«Ужасное и непригодное для жизни место»: московский блогер нашел 37 изъянов Петербурга

«Скажу то, что другие не решаются. Питер — ужасное и непригодное для жизни место. Максимум на выходные съездить — и обратно в комфортную Москву! По сравнению с ней Петербург — отсталый райцентр, а с Европой и сравнивать нечего: даже не деревня, кишлак! Кстати, и азиатских мигрантов тут уже больше, чем в Москве.

Собрал все самое плохое, что только есть в этом городе.

Питер сейчас больше столица России, чем Москва. Москва уже на ракетной тяге ушла вплотную к лучшим городам мира. А Питер — типичный российской город, где собрано буквально все, что меня бесит: автохамство, визуальный мусор, наплевательство, плохой ремонт. Мне Петербург не чужой, люблю его, потому не могу молчать, накипело. Смотрите, какой ужас тут творится!

1. Худшее место в городе — Московский вокзал и площадь Восстания. Вокзал-то оно и понятно, такие места в любом государстве мира притягивают весь самый отъявленный сброд, оттого и площадь, и переходы и прилегающие переулки попахивают в прямом и переносном смысле. Но дело не только в бомжах, алкоголиках и скользких личностях, перетирающих здесь свои мутные делишки.

2. Эта площадь — перекрёсток важнейших улиц Питера, Невского проспекта, Лиговского проспекта. Первый вообще является главной автомобильной артерией центра города, вменяемых альтернатив которому просто нет. И эта артерия разбивается площадью с обелиском посередине, вокруг которого все и ездят. Результат такой схемы движения — жуткие пробки каждый день.

3. Разогнать эту шоблу можно в два дня — достаточно жесточайше штрафовать всех, кто привстанет вторым рядом даже на пять минут "на аварийке". Это не парковка, полосы должны быть свободны для проезда! Хотя справедливости ради, парковочных мест на площади реально нет, а город просрал свой шанс разгрузить площадь, пустовавшее десятилетия до того место по соседству с вокзалом отдали под строительство огромного торгового центра "Галерея".

Тут бы прокопать тоннель под площадью, соединив разорванные сегодня две части Лиговского или Невского (лучше всего два тоннеля), но копать очевидно негде, метро же прямо тут проходит! Переместить обелиск куда-нибудь в другое место? Я бы так и сделал, но что скажут патриоты города про исторический облик? Вот и стоят. Мучаются.