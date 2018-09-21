«ВКонтакте» проведет в Главном штабе хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

9-11 ноября соцсеть «ВКонтакте» проведет в Главном штабе Эрмитажа хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба компании. Заявки принимают здесь до 19 октября.

Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.

В этом году участие примут около 400 разработчиков из 120 команд. Программисты, дизайнеры, менеджеры и другие специалисты за 40 часов решат задачи в шести направлениях: культура, медиа, образование, благотворительность, технологии и городская среда

Задачи для участников мероприятия будут придумывать не только сотрудники «ВКонтакте», но и представители платежной системы Mastercard, Эрмитажа, Московской филармонии, креативного пространства «Порт Севкабель», фонда помощи животным «Рэй», образовательного центра «Сириус» и других партнеров.