Стало известно, где появятся две новые станции красной линии петербургского метро

Новые вестибюли станций метро, которые станут продолжением Кировско-Выборгской линии, будут находиться у парка Александрино, а также на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Работы выполнит компания «Трансэкопроект». Бюджет составляет 24,4 млн рублей. В проект, помимо точного расположения станций, входит трассировка тоннелей, которые построят вдоль проспекта Ветеранов. С 2020 по 2023 годы комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) собирается спроектировать тоннели и станции, а строительство будет вестись в 2023-2028 годах.

Ранее стало известно, что до конца города в Петербурге откроют три новые станции метро — «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская», а через 30 лет в городе планируют построить еще четыре линии метро: Адмиралтейско-Охтинскую, Кольцевую, Красносельско-Калининскую и Сосновский радиус.