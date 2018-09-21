В Петербурге объявили голосование для выбора логотипа к 300-летию Невского проспекта

В Петербурге объявили народное голосование для выбора логотипа к 300-летию Невского проспекта, которое город будет отмечать 13 октября 2018 года.

Сайт администрации Петербурга сообщает, что на эту дату запланированы культурно-выставочные мероприятия, а логотип, который выберут в ходе голосования, станет официальным символом праздника.

Проголосовать за понравившийся вариант из десяти можно здесь. Голосование продлится с 21 сентября по 1 октября 2018 года.

Ранее Cмольный объявил конкурс на новый туристический бренд Петербурга взамен логотипа студии Лебедева - правительство города расторгло с ней контракт по требованию УФАС 4 июня.