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В Петербурге объявили голосование для выбора логотипа к 300-летию Невского проспекта

В Петербурге объявили народное голосование для выбора логотипа к 300-летию Невского проспекта, которое город будет отмечать 13 октября 2018 года.

Сайт администрации Петербурга сообщает, что на эту дату запланированы культурно-выставочные мероприятия, а логотип, который выберут в ходе голосования, станет официальным символом праздника. 

Проголосовать за понравившийся вариант из десяти можно здесь. Голосование продлится с 21 сентября по 1 октября 2018 года. 

Ранее Cмольный объявил конкурс на новый туристический бренд Петербурга взамен логотипа студии Лебедева - правительство города расторгло с ней контракт по требованию УФАС 4 июня.


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