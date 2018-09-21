На Конюшенной площади, 2В, открыли новое заведение — Klub Sveta. Оно расположилось на двух этажах в дальней арке. Создатели клуба обещают качественный звук, хорошую музыку и «уникальное световое решение».

На открытии выступил токийский диджей и известный коллекционер винила Que Sakamoto. Помимо него сыграли петербургские электронщики Ilevin & Krujk. Автором барной карты стал Александр Болтян («Бекитцер»,«Дом Быта», рюмочная «Рядом»).