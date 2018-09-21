Петербург ждет резкое похолодание на выходных

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на выходных в Петербурге резко похолодает до +13 градусов. В пятницу, 21 сентября, столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла, дождей не ожидается.

Уже в субботу, 22 сентября, начнется снижение температуры — в первой половине дня воздух прогреется до +20 градусов, синоптики прогнозируют дожди с грозами. Уже к вечеру термометр покажет +15 градусов. В воскресенье днем ожидается +13 градусов, вероятны ливни и грозы.

Ранее Гидрометцентр России выпустил вероятностный прогноз до начала весны. Согласно нему, зима в Петербурге будет холодной, но без аномалий.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 19 сентября побило температурный рекорд. Так тепло не было 68 лет. До этого специалист пообещал приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составит от +20 до +22 градусов. Несмотря на благоприятную погоду, на этой неделе петербуржцам удалось заснять водяной смерч над Нарвским заливом в Ленобласти, а на прошлой неделе горожане стали свидетелями целой палитры природных катаклизмов, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.

Фото: @mskpit