В петербургском метро появились урны для чеков

В вестибюлях станций петербургского метро установили урны для чеков, сообщает 78.ru.

Всего появилось около 100 мусорных контейнеров. Они не похожи на традиционные урны - в них есть специальная прорезь для чеков (крупный предмет выбросить не получится) и они прозрачные.

Напомним, квитанции за жетоны и пополнение проездных в метро стали выдавать в конце июня. Это привело к тому, что пассажиры начали выбрасывать чеки на пол. В петербургском метрополитене ранее объяснили, что установка урн в метро запрещена из соображений безопасности. Они могут быть «объектами возможной террористической угрозы».