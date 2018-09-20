Смольный объявил конкурс на новый туристический бренд Петербурга взамен логотипа студии Лебедева

Комитет по развитию туризма Петербурга объявил конкурс на разработку «мета-бренда» Петербурга (текстовый логотип города, фирменный знак и систему суббрендов), пишет «Фонтанка».

Максимальная сумма контракта составляет почти 8,3 млн рублей. Конкурс объявлен с целью формирования имиджа Петербурга, продвижения на российском и международном уровне. Логотип будет использоваться городским туристическим бюро и конгрессно-выставочным центром. Выполнить работы необходимо к декабрю 2018 года.

Напомним, 4 июня Смольный по требованию петербургского УФАС расторг со Студией Артемия Лебедева контракт на создание туристического логотипа Петербурга. Студия взялась сделать логотип всего за 1 рубль, тогда как гендиректор компании «Григорьев Борис и партнеры» оценивал работу в промежутке от 2 млн до 20 млн рублей. В ФАС сочли, что закупка производилась без открытого конкурса, что создало дискриминационные условия для других участников рынка.