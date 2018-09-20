Видео: «пожар» в Лахта Центре, оказавшийся густыми облаками

Очевидцы в соцсетях пишут, что на место даже прибыли несколько пожарных машин. В региональном управлении МЧС сообщили, что вызов был ложным.

«Иногда наша башня думает, что она должна была родиться кометой. Неподготовленных людей это пугает. Такие «рождения облаков» нашим небоскребом – ставший уже привычным погодный эффект. В очередной раз успокоим – нет, мы не горим!» – рассказали представители центра.