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Видео: «пожар» в Лахта Центре, оказавшийся густыми облаками

Петербуржцев напугал дым, окутавший Лахта Центр. Горожане приняли перистое густое облако за возгорание. Хештегом в Instagram башни отмечено — «не дождетесь».

 

Очевидцы в соцсетях пишут, что на место даже прибыли несколько пожарных машин. В региональном управлении МЧС сообщили, что вызов был ложным. 

«Иногда наша башня думает, что она должна была родиться кометой. Неподготовленных людей это пугает. Такие «рождения облаков» нашим небоскребом – ставший уже привычным погодный эффект. В очередной раз успокоим – нет, мы не горим!» – рассказали представители центра.


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