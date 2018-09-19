В петербургском дворе 40 лет стоит скульптура XIX века. Мы узнали, как ее выбросили и спасли

«Эту скульптуру 40 лет назад нашел первый хозяин нашей мастерской Владимир Сычев, умерший в 1995 году. Среди самых известных его работ горельефы и барельефы на станциях метро «Фрунзенская», «Нарвская» и «Площадь Восстания», композиция и световой карниз в Таврическом саду.

Раньше на Английском проспекте было училище, в котором Владимир Исакович преподавал. Однажды он вышел на улицу и увидел Талию без головы и рук и бюст Николая II с разбитыми ушами, носом и усами – их вынесли из дворца великого князя Алексея Александровича. Он подошел, спросил: «Это на выброс?» Ему ответили: «Да». Он узнал, можно ли их забрать, ему сказали, что можно. Он погрузил скульптуры – а только Талия весит килограмм 250-300 – и привез сюда, с тех пор она стоит в этом дворе. Что с ней делать, он не решил, но как художнику ему было больно смотреть на уничтожение такой вещи.