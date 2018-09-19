В петербургском дворе 40 лет стоит скульптура XIX века. Мы узнали, как ее выбросили и спасли
В обычном дворе на Васильевском острове обнаружили скульптуру XIX века — на нее обратила внимание создательница самого честного Instagram-аккаунта о петербургских парадных Ксения Сидорина. Раньше памятник находился в Алексеевском дворце на Мойке, но 40 лет назад его выбросили. С тех пор древнегреческая муза Талия стоит под открытым небом у дверей небольшой мастерской. Историю необычной достопримечательности рассказал ее резидент, скульптор Рашид, который присматривает за изваянием уже 16 лет.
«Эту скульптуру 40 лет назад нашел первый хозяин нашей мастерской Владимир Сычев, умерший в 1995 году. Среди самых известных его работ горельефы и барельефы на станциях метро «Фрунзенская», «Нарвская» и «Площадь Восстания», композиция и световой карниз в Таврическом саду.
Раньше на Английском проспекте было училище, в котором Владимир Исакович преподавал. Однажды он вышел на улицу и увидел Талию без головы и рук и бюст Николая II с разбитыми ушами, носом и усами – их вынесли из дворца великого князя Алексея Александровича. Он подошел, спросил: «Это на выброс?» Ему ответили: «Да». Он узнал, можно ли их забрать, ему сказали, что можно. Он погрузил скульптуры – а только Талия весит килограмм 250-300 – и привез сюда, с тех пор она стоит в этом дворе. Что с ней делать, он не решил, но как художнику ему было больно смотреть на уничтожение такой вещи.
Талия сделана из каррарского мрамора – это высококачественный материал, добываемый в Италии, из него же создан «Давид» Микеланджело. Он чисто белого цвета, без разводов и вкраплений. Сейчас такой уже не найти – после XIX века каррарский мрамор стал сероватым, поэтому можно быть уверенным, что нашей скульптуре около 130 лет. Головы, рук и бубна она лишилась во время Октябрьской революции, когда дворец занимали красные.
Бюст Николая II мы несколько лет назад отреставрировали по просьбе коллекционера из Москвы и продали. Он тоже стоял много лет, но дождался своего часа.
Люди иногда приходят и спрашивают: «А что это, с кладбища?» Думают, что раз почерневший мрамор, то это надгробие. Скульптура нас радует: это очень тонкая работа, мы иногда любуемся тем, как созданы ее линии, складки. И соседи подходят смотреть каждый день – мы со всеми знакомы и общаемся.
Сейчас она не бросается в глаза, потому что покрыта пылью и грязью. Мы ее не чистим – боимся, что станет слишком заметной, а мародеров в городе много. Но если взять кисточку и детское мыло, она станет белой, как раньше. Делать это мы пока не планируем: если появится желающий ее купить, то займемся, а пока смысла это делать нет, все равно через год она вернется в прежнее состояние. Открытый воздух ей не вредит – скульптуры и должны стоять на улице.
Реставрация исключена – делать ей новые руки и голову нельзя, это будет уже другая скульптура. У нас были клиенты, которые говорили, что если я ее «дополню», то они ее купят, но я отказывался – не потому что не могу, а потому что, на мой взгляд, это будет неправильно, некрасиво.
Таких старых забытых скульптур я в Петербурге больше не видел – наверное, наша единственная. Музей городской скульптуры к нам приходил не раз и никогда не интересовался Талией, даже вопросы не задавал. Так что, наверное, заниматься ей, кроме нас, никто не будет».
Дворец великого князя Алексея Александровича («Алексеевский дворец») располагается на Мойке, 122. Сейчас там находится Санкт-Петербургский дом музыки. Он был построен в 1882—1885 годах, и сейчас является объектом культурного наследия федерального значения.
Редакция «Собака.ru» обратилась за комментарием в КГИОП, но на момент публикации ответа не получила.
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