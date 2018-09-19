Видео дня: человек в костюме Ждуна «мчится» по Петербургу на странном красном мотоцикле
Петербуржцы заметили на дамбе человека в костюме Ждуна, который «проехал» (а точнее передвигал ногами) на красном мотоцикле очень необычного дизайна. Видео опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП».
Ранее фотография Ждуна на красном мотоцикле появилась в паблике одного из петербургских кастом-ателье, где занимаются тюнингом серийных мотоциклов под индивидуальные запросы владельца. В группе написали, что готовятся к съемкам комедии «Беспечный ждун». Сюжет картины рассказывает от трех братьях, которые внезапно разбогатели.
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