Видео дня: человек в костюме Ждуна «мчится» по Петербургу на странном красном мотоцикле

Ранее фотография Ждуна на красном мотоцикле появилась в паблике одного из петербургских кастом-ателье, где занимаются тюнингом серийных мотоциклов под индивидуальные запросы владельца. В группе написали, что готовятся к съемкам комедии «Беспечный ждун». Сюжет картины рассказывает от трех братьях, которые внезапно разбогатели.