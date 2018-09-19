Телеведущий Николай Дроздов проведет в Петербурге лекцию о космосе и основах мироздания

Телеведущий и ученый-зоолог, автор культовой передачи «В мире животных» Николай Дроздов приедет 14 ноября в Петербург и проведет в «Лендоке» лекцию «Есть ли жизнь на Марсе?», на которой расскажет о космосе, затронет вопросы происхождения вселенной и методов выживания биологических видов.

В апреле стало известно, что ведущий покинет проект «В мире животных». Об этом он рассказал в интервью ТАСС, посвященном 50-летию программы. Его место займет 15-летний Алексей Лапин, который работает на канале «Карусель». Николай Дроздов ведет «В мире животных» с 1977 года.

В прошлом году Николаю Дроздову исполнилось 80 лет. Она также выпустил аудиокнигу «Катехизис» - адиоверсию «Православного Катехизиса», написанного его двоюродным пра-пра-прадедом, святителем Филаретом (Дроздовым).

Организаторы предупреждают, что цена на билеты будет расти. Приобрести их можно здесь.