Власти Петербурга согласовали строительство храма в парке на Канонерском острове

Жительница района, активистка (в интервью "Собака.ru")

«На Канонерском острове огромные проблемы с благоустройством, а еще наши дома находятся в постоянном шумовом воздействии из-за ЗСД. Для нас сквер, на территории которого собрались ставить храм, – это тихая гавань, единственное место в округе, где могут погулять бабушки и женщины с детьми. Мы давно просили, чтобы оно появилось, – и добились своего только несколько месяцев назад. На все работы потратили 17 миллионов рублей. В госзакупке обозначено, что было приобретено 53 скамейки, а на деле их всего 10 – но мы и за это говорили «Спасибо», потому что наконец-то нам есть где присесть. Мы, как могли, оберегали место от машин, просили поставить заборчик, вызывали ДПС.

Разговоры о строительстве [храма] начали вестись два года назад, но мы только улыбались и пожимали плечами – какой тут храм? В феврале этого года глава администрации Кировского района Сергей Иванов заявил, что церковь действительно будет – но указал на другое, не благоустроенное место. А вскоре, в марте, я впервые наткнулась в интернете на новости о храме Кирилла и Мефодия именно здесь, на берегу залива. Я начала рассказывать об этом соседям, но они крутили у виска: «Не может быть, нам же только осенью сделали этот участок». Я нашла информацию о слушаниях 16 июля – нас никто об этом не предупреждал, видимо, их планировали провести без жителей. Тогда стало понятно, что храм действительно собираются возвести на этом месте – для нас это стало шоком.