КГИОП обратился в полицию из-за замены исторических дверей в аптеке Пеля
КГИОП обратился в полицию по факту демонтажа исторических дверей в парадно дома на Гороховой, 24, где располагалась аптека Пеля. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее их заменили на металлопластиковые, а также сняли старинное стекло со знаком «поставщик императорского двора» с двуглавым орлом и травленое стекло у входа в парадную. В последний раз двери в первоначальном состоянии видели 6 сентября.
Как рассказали в КГИОП, ведомство не выдавало разрешение на проведение работ. Дом на Гороховой признан объектом культурного наследия, старинное травленое стекло над дверью с надписью «Аптека» охранялось государством.
Для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении вызван представитель ООО «ЖКС №2 Центрального района», КГИОП, в свою очередь, примет меры, направленные на восстановление утраченного архитектурного элемента фасада.
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