КГИОП обратился в полицию из-за замены исторических дверей в аптеке Пеля

КГИОП обратился в полицию по факту демонтажа исторических дверей в парадно дома на Гороховой, 24, где располагалась аптека Пеля. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее их заменили на металлопластиковые, а также сняли старинное стекло со знаком «поставщик императорского двора» с двуглавым орлом и травленое стекло у входа в парадную. В последний раз двери в первоначальном состоянии видели 6 сентября.