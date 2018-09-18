Подсветка берега, фонтан на воде и амфитеатр: в Смольном назвали проекты по обустройству новых пешеходных зон

На совещании 14 сентября в Смольном назвали новые приоритетные пешеходные зоны - это Новосмоленская набережная, Карповка и квартал возле Новой Голландии. Об этом пишет "Фонтанка".

Проекты еще только предстоит утвердить правительству Петербурга. Так, на Васильевском острове планируют заняться благоустройством Новосмоленской набережной. Для ее оформления предложили концепцию «Сценарный свет» – масштабное преображение территории, в рамках которого фасады зданий, мосты и ландшафт берега Смоленки получат собственную подсветку. Помимо этого обещают разработать новые веломаршруты и зоны парковки.