Подсветка берега, фонтан на воде и амфитеатр: в Смольном назвали проекты по обустройству новых пешеходных зон
На совещании 14 сентября в Смольном назвали новые приоритетные пешеходные зоны - это Новосмоленская набережная, Карповка и квартал возле Новой Голландии. Об этом пишет "Фонтанка".
Проекты еще только предстоит утвердить правительству Петербурга. Так, на Васильевском острове планируют заняться благоустройством Новосмоленской набережной. Для ее оформления предложили концепцию «Сценарный свет» – масштабное преображение территории, в рамках которого фасады зданий, мосты и ландшафт берега Смоленки получат собственную подсветку. Помимо этого обещают разработать новые веломаршруты и зоны парковки.
Вдоль набережной реки Карповки в Петроградском районе может появиться благоустроенная пешеходная зона с выделенными велодорожками, а также новое прогулочное пространство и зоны для отдыха горожан. Набережную хотят сделать комфортной для маломобильных групп населения с появлением специальных площадок. Отдельное место займет площадка для детей с инвалидностью, спортивные зоны, амфитеатр со сценой, фонтан на воде и спуски к прогулочным катерам.
Квартал, ограниченный Галерной улицей, набережной Адмиралтейского канала и площадью Труда по планам обзаведется стрит-артом, обыгрывающим исторический контекст, хотя в последнее время в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
Ранее чиновники Петроградского района закрасили граффити с Виктором Цоем вместо того, чтобы отремонтировать изображение, а на Лиговском проспекте неизвестные закрасили граффити с Константином Кинчевым.
Но если проект развития территории одобрят, любители ходьбы смогут прогуляться по непрерывным маршрутам, стартовав с Большой Морской улицы, через сквер Исаакиевской площади и через Конногвардейский бульвар и площадь Труда выйти на набережную Адмиралтейского канала.
Согласно проекту, в Центральном районе планируется благоустройство участков набережной Мойки, Разъезжей улицы от Лиговского проспекта до улицы Марата, улицы Марата от Кузнечного переулка до Разъезжей улицы, улицы Ломоносова от Загородного проспекта до набережной Фонтанки. Сейчас работы на бывшей Каретной уже близятся к завершению: осталось лишь отремонтировать выходящие во дворы фасады зданий.
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