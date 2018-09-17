Видео: экскурсия Эрмитажа по чердакам и крышам Зимнего дворца

Государственный Эрмитаж в прямом эфире своего паблика «ВКонтакте» ведет экскурсию по чердакам и крышам Зимнего дворца. Сотрудники, в числе которых заместитель директора музея по эксплуатации Алексей Богданов, показывают конструкции, которые удерживают потолки парадных залов а также рассказывают о том, как в залах с шедеврами поддерживают необходимый режим температуры и влажности.

Ранее куратор выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» Ирина Соколова провела экскурсию специально для «Собака.ru».