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Видео: экскурсия Эрмитажа по чердакам и крышам Зимнего дворца

Государственный Эрмитаж в прямом эфире своего паблика «ВКонтакте» ведет экскурсию по чердакам и крышам Зимнего дворца. Сотрудники, в числе которых заместитель директора музея по эксплуатации Алексей Богданов, показывают конструкции, которые удерживают потолки парадных залов а также рассказывают о том, как в залах с шедеврами поддерживают необходимый режим температуры и влажности. 

Ранее куратор выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» Ирина Соколова провела экскурсию специально для «Собака.ru». 


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