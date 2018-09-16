Галерея: 30 самых красивых закатов Петербурга и Ленобласти
«Собака.ru» проводит конкурс фотографий петербургских закатов в Instagram: пользователи выкладывали снимки вечерней зари под хештегом #закатвевропе. Скоро мы подведем итоги и выберем самый красивый снимок, а его автор получит огненный приз.
Каждое лето петербуржцы имеют возможность любоваться красивейшими закатами — даже самый дождливый день заканчивается живописным заходом солнца.
Совсем скоро конкурс подойдет к концу, но еще можно успеть принять в нем участие!
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