Галерея: 30 самых красивых закатов Петербурга и Ленобласти

«Собака.ru» проводит конкурс фотографий петербургских закатов в Instagram: пользователи выкладывали снимки вечерней зари под хештегом #закатвевропе. Скоро мы подведем итоги и выберем самый красивый снимок, а его автор получит огненный приз.

Каждое лето петербуржцы имеют возможность любоваться красивейшими закатами — даже самый дождливый день заканчивается живописным заходом солнца.