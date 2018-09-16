Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник
В понедельник, 17 сентября, погода в Петербурге будет облачная, но с небольшими прояснениями. Об этом рассказывают синоптики Гидрометцентра.
И ночью, и днем в городе пройдет дождь. Ветер юго-западный, порывы достигнут 10 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 15 градусов тепла. Атмосферное давление немного понизится.
Ранее штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, а в петербургских реках поднялся уровень воды.
Помимо этого над озером в Ленобласти наблюдали полярное сияние - из-за мощной вспышки на Солнце.
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