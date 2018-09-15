«Ставьте лайки, подписывайтесь на канал»: Миша Маркер повесил баннер на канале Грибоедова

В прошлый раз Миша Маркер повесил в Петербурге серию работ, которые назвал «Знаки препинания». Многие интересовались, где можно посмотреть на плакаты в живую, но художник рассказал «Собака.ru», что не раскрывает адресов, чтобы работы жили подольше.