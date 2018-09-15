«Ставьте лайки, подписывайтесь на канал»: Миша Маркер повесил баннер на канале Грибоедова
В субботу на мосту через канал Грибоедова появился баннер с надписью «Ставьте лайки, подписывайтесь на канал». Его повесил уличный художник Миша Маркер. Акцию он назвал манифестом.
В прошлый раз Миша Маркер повесил в Петербурге серию работ, которые назвал «Знаки препинания». Многие интересовались, где можно посмотреть на плакаты в живую, но художник рассказал «Собака.ru», что не раскрывает адресов, чтобы работы жили подольше.
Тогда же Миша сообщил, что собирается выйти за рамки афишных стендов. Ранее он повесил на Лиговском проспекте свою работу «Карцер», посвященную ситуации с Пулковской обсерваторией, а также создал плакаты «Мечтаешь?» и «Нам билбордов не хватит спрашивать».
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