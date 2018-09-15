Фоторепортаж: лучшие кадры с розовыми фламинго на Новой Голландии

Песчаный пляж с бирюзовыми лежаками и ярко-розовыми надувными фламинго работает на Новой Голландии последние выходные в этом году, сообщили «Собака.ru» в пресс-службе рукотворного острова.

Пляж открыли 1 июня и петербуржцы получили возможность загорать (в купальниках!) прямо в историческом центре города. Правда, в количестве не более 40 человек. Понтон засыпали песком, а в воду вокруг поместили фигуры тропических птиц, которые, стали символом петербургского лета.