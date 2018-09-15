18+

Эрмитаж вошел в топ-25 лучших музеев мира

Международный портал TripAdvisor составил рейтинг мировых музеев на основе оценок и отзывов туристов. Петербургский Эрмитаж занял 15 место из 25. Это не самый лучший результат - в прошлом году он был на 5 месте, а в 2016 и вовсе завоевал бронзу.

Кроме Эрмитажа в список не попал больше ни один российский музей. Победитель рейтинга - парижский музей д’Орсэ, который опередил даже знаменитый Лувр.

Напомним,  недавно Эрмитаж совместно с компанией Rich Propellers объявил о запуске конкурса авторских принтов Hermitage Design Contest. Задача графических дизайнеров, художников и иллюстраторов — создать уникальную работу на одну из предложенных тем. 

 

Смотрите также: экскурсия по выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в Эрмитаже.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров