Пляж с розовыми фламинго на Новой Голландии работает последние выходные

Купаться, тем не менее, в воде запрещено (а учитывая погоду в выходные, еще и опасно для здоровья), так что это всего лишь украшение водной поверхности.

На пляже также нельзя курить и устраивать пикники, а дети до 14 лет могут находиться лишь в сопровождении взрослых. В случае, если все 40 мест заполнены, новым посетителям придется ждать, пока кто-то выйдет.