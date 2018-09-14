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Пляж с розовыми фламинго на Новой Голландии работает последние выходные

Песчаный пляж с бирюзовыми лежаками и ярко-розовыми надувными фламинго работает на Новой Голландии последние выходные в этом году. Об этом "Собака.ru" сообщила пресс-служба рукотворного острова.

 

Пляж открыли 1 июня и петербуржцы получили возможность загорать (в купальниках!) прямо в историческом центре города, но в количестве не более 40 человек. Понтон засыпали песком, а в воду вокруг поместили фигуры тропических птиц, которые, кажется, уже успели стать символом петербургского лета.

Купаться, тем не менее, в воде запрещено (а учитывая погоду в выходные, еще и опасно для здоровья), так что это всего лишь украшение водной поверхности. 

На пляже также  нельзя курить и устраивать пикники, а дети до 14 лет могут находиться лишь в сопровождении взрослых. В случае, если все 40 мест заполнены, новым посетителям придется ждать, пока кто-то выйдет.

Фото: @strangebaba,@balmoreus, @natalialevina1408, @zvezdalily, @strangebaba 


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