Руферов, взломавших дверь на крышу болгаркой, хотят наказать уголовно

Депутат ЗакС

За порчу общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в законе Санкт-Петербурга для граждан предусмотрен административный штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Жителям дома, которым придется восстанавливать решетку, он может показаться очень маленьким, а ущерб — значительным. Здесь речь уже может пойти об уголовной ответственности — и штраф побольше, а можно и под арест попасть, развлекаясь. Сами поняли, что собственная глупость может дорого обойтись, и удалили ролик.

Сегодня прогулки по петербургским крышам превратились в бизнес. В социальных сетях можно увидеть множество групп, где петербуржцам и гостям города предлагают экстремальные экскурсии и фотосессии. Это интересное направление, но все должно быть организовано легально и безопасно для граждан. Зачем подводить себя под уголовную ответственность? Мы все понимаем, что это излишне.