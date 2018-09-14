Фоторепортаж: в Царском Селе после реставрации открыли павильон «Шапель» — самый романтичный в Александровском парке
В Царском Селе завершили реставрацию павильона «Шапель», который сами специалисты называют «самым романтическим» в Александровском парке. Посмотреть на готическую капеллу можно будет с 15 сентября. Вход обещают сделать бесплатным.
В 1828 году павильон «Шапель» возвел архитектор Адам Менелас. По его задумке, это была постройка из двух башен, вторая из которых являлась руинами. Интерьер украшали лепные ангелы и статуя Христа, которую императрица Мария Федоровна подарила своему сыну Александру I.
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До реставрации
Впервые со времен окончания Великой отечественной войны реставраторы восстановили башню и ее интерьеры, законсервировали чудом сохранившуюся настенную роспись, которая изображает готические окна и голубое небо за ними, портьеры, которые будто бы затягивают тканью стены капеллы.
С 1931 по 1941 годы в Шапели располагались жилые квартиры. Во время боевых действий здание использовали для установки в нем зенитных орудий, которые расположили в бывшей «комнате часов» в чердачном помещении. Для этого пришлось разрушить часть кровли.
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В процессе реставрации
Перед специалистами стояла непростая задача: им необходимо было решить, что делать с исторической фигурой Христа в виде копии. В конечном итоге реставраторы решили поставить другую, уже оригинальную скульптуру из часовни «Малая Шапель».
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В процессе реставрации
Ранее в Царском селе впервые за 30 лет заработал красивейший Мраморный фонтан, а в Ораниенбауме после реставрации открыли три зала Китайского дворца.
Фото: @anastasia_udachina, @borisovat, @capslockspb, @polina_salimgareeva, @malenkaya_doma, @tsarskoe_selo
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