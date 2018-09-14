Фоторепортаж: в Царском Селе после реставрации открыли павильон «Шапель» — самый романтичный в Александровском парке

В Царском Селе завершили реставрацию павильона «Шапель», который сами специалисты называют «самым романтическим» в Александровском парке. Посмотреть на готическую капеллу можно будет с 15 сентября. Вход обещают сделать бесплатным.

В 1828 году павильон «Шапель» возвел архитектор Адам Менелас. По его задумке, это была постройка из двух башен, вторая из которых являлась руинами. Интерьер украшали лепные ангелы и статуя Христа, которую императрица Мария Федоровна подарила своему сыну Александру I.