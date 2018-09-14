В Петербурге хотят запретить концерты уличных музыкантов

В петербургском ЗакС создали рабочую группу, которая будет заниматься законом о массовых мероприятиях. В частности, могут внести поправки о запрете несогласованных уличных концертов.

По мнению депутатов, сейчас подобные мероприятия проводят по нормативам 90-х годов. Помимо этого чиновники определят с юридической точки зрения, что такое флешмоб, забег и чем является свадебное гулянье.

Сейчас уличные концерты и другие частные культурные мероприятия почти не регулируются действующим законодательством города. Для этого петербургские депутаты написали федеральную инициативу о том, чтобы иметь возможность предъявлять минимальные требования для их проведения. По их мнению, уличные музыканты, «собирающие деньги в шляпах», занимаются незаконной предпринимательской деятельностью.

Помимо этого, к музыкантам не предъявляется никаких требований по уровню шума. Региональный законопроект, который урегулирует культурные мероприятия разных уровней, намерены разработать до конца года.