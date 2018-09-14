Петербургские сады и парки открыли для прогулок после шторма

Городские парки и сады вновь открыты для петербуржцев после штормового предупреждения, объявленного МЧС 13 сентября.

Больше всего от непогоды пострадали Петродворцовый, Курортный и Приморский районы. Шквалистый ветер завалил 151 дерево. Его скорость достигала 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, а в петербургских реках поднялся уровень воды. 13 сентября в Петербурге также пошел ливень с градом.

«Эта цифра могла бы быть значительно больше, если бы городские садово-парковые предприятия не вели регулярный мониторинг состояния деревьев в садах и парках и не удаляли вовремя деревья-угрозы, если бы не проводили обрезку старых ослабевших тополей», — считают в комитете.

Всего в работах по ликвидации последствия шторма в городе задействовали около 300 садовников и 50 единиц техники. О том, какая погода ждет горожан в выходные, читайте здесь.