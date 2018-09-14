В аэропорту Пулково самолет при посадке задел крылом пожарную машину

Самолет лоукостера «Победа», летевший из Москвы в Петербург, при посадке в аэропорту Пулково задел крылом пожарную машину, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошел 14 сентября в 7:58 утра.

Никто из пассажиров, находящихся внутри борта, не пострадал.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что проезжавшая мимо пожарная машина оказалась под законцовкой левого крыла самолета. В результате розлива топлива не произошло, Пулково работает без сбоев, а на замену борту из Москвы прислали новый.

6 сентября самолеты, летевшие в Петербург, в течение нескольких часов не могли приземлиться в Пулкове из-за густого тумана, который накрыл Петербург. Так, самолет из Екатеринбурга находился в небе более четырех часов прежде чем сделать посадку в аэропорту.