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Стало известно, какая погода ожидает петербуржцев в выходные

С 14 по 16 сентября в Петербурге будут дожди, сообщает «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

15 сентября столбик термометра поднимется до +17…+19 градусов, а 16 сентября похолодает до +14…+16 градусов. Накануне МЧС предупредил о ливнях и грозах в Петербурге. 13 сентября в городе пошел ливень с градом. Петербуржцы, которые еще недавно наслаждались летним теплом, выкладывают в сеть фото и видео непогоды. 

Ранее штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, а в петербургских реках поднялся уровень воды.

Помимо этого над озером в Ленобласти наблюдали полярное сияние - из-за мощной вспышки на Солнце. 

Фото: @smelov.photo


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