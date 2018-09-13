Петербургские руферы показали, как болгаркой спиливают заваренные двери на крышах домов
Петербургские руферы выложили в Instagram видео, в котором показали, как «радикально решают проблему с закрытыми замками».
На видео они спиливают болгаркой заваренную решетку, ведущую на крышу (судя по комментариям, дом находится на Невском проспекте). Пользователи поблагодарили руферов за то, что они снова открыли проход к крышам, хотя были и те, кто раскритиковал подобный метод — в ответ авторы поста написали, что «охраняют распиливание стволами».
Напомним, в конце июля 2018 года в закон об административных правонарушениях внесли проект поправок, в которых предусматривается штраф до 200 тысяч рублей для организаторов нелегальных экскурсий по крышам.
Депутаты ЗакС придерживаются позиции, что нелегальные прогулки по петербургским крышам стали целой индустрией, а руферы-экскурсоводы, превратившие свое хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей.
Еще в 2015 году петербургские чердаки и подвалы в жилых дома решили закрыть, так как по мнению жилищного комитета злоумышленники могут проникнуть в дом и оставить там, например, бомбу.
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