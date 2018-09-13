Вместо театра Аллы Пугачевой на Васильевском острове построят парк

В устье реки Смоленки на Васильевском острове вместо «Театра песни Аллы Пугачевой» обустроят парк, сообщает издание «Канонер».

В 2011 году правительство Петербурга предоставило инвестору участок в 2,7 га на Морской набережной Васильевского острова. «Театр песни имени Аллы Пугачевой» планировали возвести к 2015 году. Это должен был быть многофункциональный центр с концертным залом на 14 тысяч человек, с 40 000 кв. м выставочных площадей, гостиницей, ресторанами, кинотеатром и апартаментами.

Но в декабре 2014 года Смольный расторг договор аренды и заявил, что планирует создать на этом месте улично-дорожную сеть и сквер. В связи с этим театр подал иск на правительство Петербурга с требованием компенсации. В 2015 году строительство окончательно запретили.