Фото дня: северное сияние над озером в Ленобласти

В ночь на 12 сентября у озера Комонь в Лениградской наблюдали северное сияние. на снимки в паблике «Охотники за сиянием» обратило внимание издание «Бумага».

Напомним, накануне на Земле наблюдалась одна из самых крупных магнитных бурь этого года, во время которой на низких широтах можно увидеть полярное сияние. Среди других последствий вспышек на Солнце - плохое самочувствие у метеозависимых людей и помехи со связью. Предыдущая мощная магнитная буря была зафиксирована всего две недели назад - 26 августа.