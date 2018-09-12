Сильный ветер повалил в Петербурге деревья и поднял уровень воды в реках

В петербурге штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с.

Одно из обломанных деревьев упало на автомобиль на проспекте Стачек, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На Среднеохинском проспекте дерево перекрыло проезд и повредило автомобиль Kia Mohave.

Из-за непогоды в петербургских реках поднялся уровень воды.