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Сильный ветер повалил в Петербурге деревья и поднял уровень воды в реках

В петербурге штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с.

Одно из обломанных деревьев упало на автомобиль на проспекте Стачек, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На Среднеохинском проспекте дерево перекрыло проезд и повредило автомобиль Kia Mohave. 

Из-за непогоды в петербургских реках поднялся уровень воды. 

Фото: @cassandrabrest, @angel_z


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