Фудкорт, маяк с видом на залив и креативные студии: «Порт Севкабель» открылся для постоянного доступа

Общественное пространство «Порт Севкабель» открывается для постоянного доступа с 11 сентября, сообщили «Собака.ru» его представители.

Вход на территорию креативного кластера свободен с 11.00 до 23.00 часов. На площадке все еще продолжаются работы по благоустройству и подготовка к открытиям резидентов, однако уже сейчас петербуржцы могут прогуляться по набережной, показаться на скейт-рампе, рассматривать муралы на фасадах цеха, забраться на маяк с видом на залив и поиграть в баскетбол.

Помимо этого в пространстве работают несколько фудтраков с кофе и едой (раньше они открывались только во время фестивалей), кафе Meat up с бургерами и супами. В ближайшие дни обещают открыть фудкорт, где появятся такие заведения, как Easy Hummus, Devil Taco и Plov one Love.