Фудкорт, маяк с видом на залив и креативные студии: «Порт Севкабель» открылся для постоянного доступа
Общественное пространство «Порт Севкабель» открывается для постоянного доступа с 11 сентября, сообщили «Собака.ru» его представители.
Вход на территорию креативного кластера свободен с 11.00 до 23.00 часов. На площадке все еще продолжаются работы по благоустройству и подготовка к открытиям резидентов, однако уже сейчас петербуржцы могут прогуляться по набережной, показаться на скейт-рампе, рассматривать муралы на фасадах цеха, забраться на маяк с видом на залив и поиграть в баскетбол.
Помимо этого в пространстве работают несколько фудтраков с кофе и едой (раньше они открывались только во время фестивалей), кафе Meat up с бургерами и супами. В ближайшие дни обещают открыть фудкорт, где появятся такие заведения, как Easy Hummus, Devil Taco и Plov one Love.
До конца сентября в кластере откроются кафе азиатской кухни и бар Kuta, музыкальный бар «Мачты», пивоварня и тапрум «Пивмастерия 17М» а также паб с мясной кухней.
Более того, постепенно заселяется здание НИИ, в котором расположились два десятка различных студий и бюро, работающих в креативных индустриях. Также «Порт Севкабель» скоро пополнится детской площадкой для маленьких горожан – она будет доступна для всех желающих во время работы пространства.
В ближайшие выходные (15-16 сентября) в «Порту Севкабель» пройдут «Большие выходные» с дизайн-маркетом, фестивалем фудтраков, Garage-сейлом и Фермерским рынком выходного дня. Подробности можно узнать здесь.
Артем Пидник, генеральный директор завода «Севкабель»
В интервью журналу «Собака.ru»
Я пришел сюда три года назад, и первоочередной задачей был вывод завода из предкризисного состояния. Несколько месяцев весь топ-менеджмент дневал и ночевал здесь, чтобы разработать стратегию, которую затем мы воплотили в жизнь: запустили проекты «Бережливое производство» и «Умный цех», внедрили продвинутую информационную систему. В итоге мы смогли уменьшить необходимые для производства площади, полностью сохранив объем выпускаемой продукции. Планируем строить новый завод в промзоне Марьино, где отсутствуют ограничения, которые имеются здесь, в центре города. Но основная наша площадка была и остается на Кожевенной линии, 39. Мы стали думать о том, что можно сделать с высвободившимися цехами и административными корпусами у залива на Кожевенной линии, 40, — а это примерно 20 процентов территории «Севкабеля». И решили заняться джентрификацией, посчитали нужным изменить цвет «серой зоны» на более оптимистичный. Так возникла идея создать креативный кластер для IT-индустрии, людей искусства, проведения событийных мероприятий.
Алексей Онацко, урбанист
В интервью журналу «Собака.ru»
«Севкабель» — пример успешно работающего предприятия, которое переводит часть производства на новые, более приспособленные для этого территории за городом. А освободившиеся площади адаптирует под функциональное городское пространство. Делается это продуманно и концептуально, по дизайн-проекту, разработанному архитектурным бюро «Хвоя», под руководством нашей управляющей компании Miles & Yards и по четкому плану, позволяющему будущим резидентам окупить вложения в обозримой перспективе. Весь процесс преобразования разделен на этапы — в течение трех лет будет открываться примерно по трети территории, появятся новые функции. Сейчас закончена реновация самого сложного: исторических зданий бывшего НИИ «Севкабель» и здания заводоуправления. Они уже наполняются резидентами и откроются весной — здесь появятся лофты-апартаменты, фуд-корт, барно-ресторанные проекты, студии для занятий, площадка для мероприятий, фотостудия, несколько дизайн- и архитектурных бюро, крафтовая пивоварня, клуб и интерьерный салон. Плохо уничтожать, полезно сохранять контекст, память места. И контекст первой кабельной фабрики в России, принадлежавшей компании Siemens, интересен сам по себе. Кстати, руины дома Карла Сименса сохранились на территории завода, и я мечтаю когда-нибудь восстановить его — все чертежи деревянного здания мы нашли.
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