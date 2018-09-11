МЧС предупреждает о штормовом ветре и ливнях в Петербурге 12 сентября
МЧС предупреждает о штормовом ветре и дожде в среду, 12 сентября.
Скорость ветра составит 15–20 м/с, а в прибрежных районах вырастет до 23 м/с. В некоторых районах города ожидаются ливни.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что первая декада сентября в Петербурге стала самой теплой за последние 80 лет. По его словам, средняя температура воздуха за 10 дней составила +18 градусов. Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Тогда средняя декадная температура воздуха повысилась до +19,8 градусов.
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