МЧС предупреждает о штормовом ветре и ливнях в Петербурге 12 сентября

МЧС предупреждает о штормовом ветре и дожде в среду, 12 сентября.

Скорость ветра составит 15–20 м/с, а в прибрежных районах вырастет до 23 м/с. В некоторых районах города ожидаются ливни.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что первая декада сентября в Петербурге стала самой теплой за последние 80 лет. По его словам, средняя температура воздуха за 10 дней составила +18 градусов. Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Тогда средняя декадная температура воздуха повысилась до +19,8 градусов.

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