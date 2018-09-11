Жильцы дома Бака нашли газету начала XX века, которую издавал владелец дома

Жильцы дома Бака обнаружили в одной из квартир отрывки ежедневной газеты «Речь», выходившей1906—1918 годах. Ее издавал первый владелец дома Юлиан Бак в начале XX века.

Петербуржцы рассматривали керамическое панно и нашли газету на его обороте. Страницы издания, «офис» которого располагался в 21-й квартире, использовали в качестве прокладки для того, чтобы керамические изразцы после затвердевания не приклеились к дереву.

Один из пользователей сети поделился ссылкой на оцифрованную версию газеты «Речь», которая хранится в Российской национальной библиотеке.

Ранее жильцы дома на Кирочной, 24, показали, как выглядела кухня в фасадных квартирах в начале XX века. Они располагались рядом с черными лестницами, а в качестве холодильников использовали «ледники» — холодные помещения для хранения продуктов, где в качестве теплоизоляции использовали опилки.