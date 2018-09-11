Инструкция: как безопасно ездить на велосипеде по Петербургу
Проект «Велосипедизация Санкт-Петербурга» выпустил видеоинструкцию о том, как безопасно ездить на велосипеде по городу. Активисты призывают петербуржцев делиться видео с теми, кто по тем или иным причинам боится ездить на велосипеде по городу, а также приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде», которая пройдет 21 сентября.
В обучающих роликах, на создание которых ушел год, они рассказывают, как правильно ездить по проезжей части, велодорожкам и тротуарам, как проверить велосипед перед поездкой. Активисты также дали несколько ценных советов о текущей ситуации на петербургских дорогах.
Ранее организаторы сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, куда и как жаловаться на припаркованные автомобили на велодорожках. По их словам, в последнее время особенно часто можно заметить машины, в частности, на недавно построенных веломаршрутах на набережной реки Фонтанки.
На прошлой неделе стало известно, что новые велодорожки общей протяженностью 10 км появятся на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы) до Софийской улицы и от Бухарестской улицы до центра.
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