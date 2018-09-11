Инструкция: как безопасно ездить на велосипеде по Петербургу

Ранее организаторы сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, куда и как жаловаться на припаркованные автомобили на велодорожках. По их словам, в последнее время особенно часто можно заметить машины, в частности, на недавно построенных веломаршрутах на набережной реки Фонтанки.

На прошлой неделе стало известно, что новые велодорожки общей протяженностью 10 км появятся на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы) до Софийской улицы и от Бухарестской улицы до центра.