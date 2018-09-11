Начало сентября в Петербурге стало самым теплым за последние 80 лет

Первая декада сентября в Петербурге стала самой теплой за последние 80 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, средняя температура воздуха за 10 дней составила +18 градусов. Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Тогда средняя декадная температура воздуха повысилась до +19,8 градусов.