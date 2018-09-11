Начало сентября в Петербурге стало самым теплым за последние 80 лет
Первая декада сентября в Петербурге стала самой теплой за последние 80 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, средняя температура воздуха за 10 дней составила +18 градусов. Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Тогда средняя декадная температура воздуха повысилась до +19,8 градусов.
Ранее синоптики предупредили о похолодании на этой неделе и приходе в город дождей.
Во вторник, 12 сентября, столбик термометра будет держаться на уровне +21 градуса, но уже к 13 сентября опустится до 17 градусов. Такая температура воздуха сохранится до воскресенья, 16 сентября. Практически всю неделю синоптики прогнозируют осадки. До этого в Петербурге и Ленобласти объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз и туманов.
Фото: @andrei_mikhailov
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