10 подарков для настоящих петербуржцев
Вместе с сервисом «Юла» мы нашли десять самых петербургских подарков: кружка императорского фарфорового завода с логотипом «Собака.ru», «Подорожник» с автографом Сергея Семака и экскурсия о том, что ели в нашем городе со времен Петра I до наших дней.
Чашка Императорский фарфоровый завод и «Собака.ru»
Чашки совместно с Императорским фарфоровым заводом мы выпустили еще 10 лет назад. На сегодняшний день в редакции не осталось ни одной, и мы были уверены, что все они канули в лету, но «Юла» смогла удивить даже нас – судя по всему, последнюю в истории кружку главного городского журнала от легендарного производителя посуды можно купить там.
«Подорожник» с автографом Сергея Семака
Лимитированные проездные, выпущенные специально к Чемпионату мира по футболу – и без того редкость. А еще и с автографом главного тренера «Зенита», героя нашей июльской обложки, отца восьмерых детей и просто очень хорошего человека Сергея Семака – настоящая мечта любителя футбола из Петербурга.
Старинные деревянные часы
Эти небольшие, аккуратные и изящные деревянные часы отсчитывают время уже больше века – и несмотря на это дошли до нас в идеальном не только внешнем, но и внутреннем состоянии.
Экскурсия «Кухня Петербурга»
Узнать (и попробовать!), что ели в нашем городе со времен Петра I до наших дней, можно на двухчасовой экскурсии по центру. На ней расскажут, где открылся первый трактир, какие заведения были любимыми у Пушкина, Блока и Шнурова, как в Ленинграде появился кофе и что такое «Красная книга знаковых мест Петербурга».
Серебряный подстаканник «Смольный»
«Сапсаны» исключили из нашей жизни подстаканники – важный, смыслообразующий для многих поколений предмет. Поэтому для того, чтобы задумчиво смотреть в окно под звон ложки, стоит завести собственный: например, серебряный с изображением здания Смольного института.
Пара статуэток XIX века
Удивительным образом дошедшая в целости до нас пара 18-сантиметровых фарфоровых статуэток «Тайное свидание», созданная в самом начале XIX века.
Колокольчик «Зенит»
Этот колокольчик был выпущен специально к победе клуба в кубке УЕФА в 2008 году, и по сей день исправно играет гимн «Зенита» «Город над вольной Невой».
Дамский туалетный набор
Настоящая петербурженка даже расчесывается с шиком: например, такими винтажными аксессуарами 1970-х с вышивкой. А доставать их, конечно, нужно, из шкатулки, отделанной шелком.
Книга «Наука любить» Овидия
Самая важная из наук – наука любить – была интересна людям во все времена: и в 1904 году, когда эта книга была выпущена, и в I веке, когда она была написана, и сегодня, когда ее можно купить.
Тарелки с видами Петербурга
Императорский фарфоровый завод изобразил на тарелках Петропавловскую крепость, Спас на Крови и Исаакиевский собор к 300-летию города.
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