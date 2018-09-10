10 подарков для настоящих петербуржцев

Чашки совместно с Императорским фарфоровым заводом мы выпустили еще 10 лет назад. На сегодняшний день в редакции не осталось ни одной, и мы были уверены, что все они канули в лету, но «Юла» смогла удивить даже нас – судя по всему, последнюю в истории кружку главного городского журнала от легендарного производителя посуды можно купить там.