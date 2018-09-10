Центр Петербурга перекроют из-за крестного хода

12 сентября в самом центре Петербурга уже в шестой раз пройдет крестный ход, посвященный празднованию дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщает «Росбалт», во время пресс-конференции епископ Кронштадтский Назарий заявил, что религиозное шествие покажет миру «силищу», которая имеется у верующих.

«И если некоторые, в том числе и руководство Константинопольской церкви, думают, что, как сказал бывший президент Америки, если в клочья порвали экономику России, то и все порвано в клочья, то мы должны показать, что нет, вы не правы! И если пройдет вот такая силища, как крестный ход, то мы покажем всему миру, что церковь у нас жива, что церковь представляет огромную силу и огромную часть нашего общества», — сказал Назарий.

С 9:00 до 11:30 будет закрыто движение по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и по переулку Сергея Тюленина.

С 10:30 до 13:30 перекроют Невский проспект, но не сразу, а по ходу движения верующих от Казанской улицы до площади Александра Невского.

Кроме того, будет введен запрет парковки: с 20:00 11 сентября до 9:00 12 сентября на Казанской площади, Казанской ул. от Гороховой ул. до Невского пр., нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Казанской пл. до Гороховой ул., на пер. Сергея Тюленина;

11 сентября с 20600 до полуночи 14 сентября на Московском проспекте вдоль дома 100, по четной стороне Черниговской ул. от Московского пр. до д. 8 по Черниговской ул. (кроме автобусов).

Сам крестный ход начнется в 11:00 у Казанского собора.