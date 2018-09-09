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В понедельник в Петербурге ожидается слабый туман

МЧС по Петербургу предупреждает горожан, что ночью и утром понедельника в городе ожидается небольшой туман. Осадков будет мало, облачность переменная. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла. 

Атмосферное давление меняться не будет. Туман, хоть и небольшой, может ухудшить видимость на дорогах. Водителям рекомендуют быть аккуратнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. 

Напомним, в субботу в Петербурге прошла сильная гроза. Молния ударила в самое высокое здание города -  «Лахта-Центр». Момент удалось заснять на видео. 

 

Непогода в городе прошла без происшествий. 

 

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