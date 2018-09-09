Движение на Крестовском острове ограничат из-за футбола

9 сентября на Крестовском острове ограничат движение транспорта из-за футбольного матча, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», а также из-за городского чемпионата по бегу. Об этом петербуржцев предупреждает комитет по развитию транспорта.

С 15:00 до 23:00 автомобили не смогут проехать на участке Теннисной аллеи от Центральной аллеи до Батарейной дороги и Велосипедной аллеи от Центральной аллеи до Батарейной дороги. Также в это время перекроют въезд на участок Рюхиной улицы в направлении от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

До 19:00 для транспорта будут недоступны две крайние полосы движения по Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к набережной Гребного канала.

Напомним, на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет товарищеский матч между «Зенитом» и «Кайратом». Начало - в 18:00. На этой игре петербургский футбольный клуб впервые выйдет на поле в фиолетовой форме.