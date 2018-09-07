Фоторепортаж: по Невскому провезли повозку с «Путиным». Ее запрягли людьми предпенсионного возраста
Активисты движения «Весна» провели в центре Петербурга акцию против повышения пенсионного возраста, в рамках которой провезли по Малой Конюшенной и Невскому тележку, в которой сидел человек в маске Путина. Повозку запрягли людьми предпенсионного возраста, которые надели таблички с надписями "До пенсии не дотянем".
"Бедные и уставшие, они тянут непосильную ношу без отдыха, в то время как власти прохлаждаются, разворовывают бюджет и погоняют людей новыми законами, налогами и ограничениями", - пишут активисты в своем паблике. По словам читателя "Собака.ru", который стал очевидцем происходящего, "Путин" бил почти пенсионеров хлыстом и разбрасывал по проспекту мелочь.
29 августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором высказался о повышении пенсионного возраста. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин на пять лет, а не на пять и восемь, как предложено в законопроекте правительства РФ.
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.
18 июля в Петербурге на Малой Садовой прошел несанкционированный митинг против пенсионной реформы. На акцию собрались около 150 человек. Полиция задержала около десятка участников.
Фото: Давид Френкель, Никита Пахарев
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