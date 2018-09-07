Фоторепортаж: по Невскому провезли повозку с «Путиным». Ее запрягли людьми предпенсионного возраста

Активисты движения «Весна» провели в центре Петербурга акцию против повышения пенсионного возраста, в рамках которой провезли по Малой Конюшенной и Невскому тележку, в которой сидел человек в маске Путина. Повозку запрягли людьми предпенсионного возраста, которые надели таблички с надписями "До пенсии не дотянем".

"Бедные и уставшие, они тянут непосильную ношу без отдыха, в то время как власти прохлаждаются, разворовывают бюджет и погоняют людей новыми законами, налогами и ограничениями", - пишут активисты в своем паблике. По словам читателя "Собака.ru", который стал очевидцем происходящего, "Путин" бил почти пенсионеров хлыстом и разбрасывал по проспекту мелочь.