«Вам кого?»: мы нашли Instagram, посвященный табличкам с причудливой нумерацией этажей и квартир в парадных

Теперь петербурженка специально ищет таблички по городу и утверждает, что с подобным намерением их уже невозможно не заметить. Побочным эффектом такого увлечения стали обвинения друзей Антонины (конечно, же, в шутку) в том, что их вечерние променады теперь превратились в охоту по зигзагобразному маршруту (даже если это прямой проспект) от парадной к парадной.

«Любопытство берет верх и ты перебегаешь улицу, чтобы рассмотреть очередную алогичную нумерацию», — отмечает девушка. Однажды бармен одного из заведений на Рубинштейна поинтересовался, о чем Антонина делает новый пост в Instagram. После этого он стал регулярным «поставщиком» новых табличек.

Что касается районов Петербурга, в которых чаще всего встречается странная нумерация, то в основном это Васильевский остров, Невский проспект и ближайшие улицы, а также Петроградский район. По словам Антонины, самые редкие таблички в коллекции — с надписью «Парадная». Таких за год поисков она нашла всего две.