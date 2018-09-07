«Вам кого?»: мы нашли Instagram, посвященный табличкам с причудливой нумерацией этажей и квартир в парадных
В Instagram появился аккаунт @lestnicanomer, посвященный табличкам с «неправильной» нумерацией этажей и квартир в парадных. «Собака.ru» стала узнавать подробности об авторе странички, и, к своему удивлению обнаружила, что ее создала наш pr-специалист Антонина Самохвалова.
«Идея создать аккаунт родилась спонтанно: я очень люблю ходить по Петербургу пешком и рассматривать всякие мелочи, которые выбиваются из логической цепочки. Про нумерацию табличек в Петербурге не писал только ленивый. Мне нравились эти таблички, я их фотографировала, но никуда они не уходили. Идею поддержали друзья и стали присылать фотографии с «уловом» со своих прогулок. В какой-то момент у меня просто закончилась память на телефоне. Удалить весь архив я не могла — таблички уже стали каким-то пунктиком. Мой друг сказал: „Сделай аккаунт и выкладывай туда!“. Так я и сделала», — позже призналась нам Антонина.
Теперь петербурженка специально ищет таблички по городу и утверждает, что с подобным намерением их уже невозможно не заметить. Побочным эффектом такого увлечения стали обвинения друзей Антонины (конечно, же, в шутку) в том, что их вечерние променады теперь превратились в охоту по зигзагобразному маршруту (даже если это прямой проспект) от парадной к парадной.
«Любопытство берет верх и ты перебегаешь улицу, чтобы рассмотреть очередную алогичную нумерацию», — отмечает девушка. Однажды бармен одного из заведений на Рубинштейна поинтересовался, о чем Антонина делает новый пост в Instagram. После этого он стал регулярным «поставщиком» новых табличек.
Что касается районов Петербурга, в которых чаще всего встречается странная нумерация, то в основном это Васильевский остров, Невский проспект и ближайшие улицы, а также Петроградский район. По словам Антонины, самые редкие таблички в коллекции — с надписью «Парадная». Таких за год поисков она нашла всего две.
Татьяна Мучник
экскурсовод ДК Лурье
Причудливая нумерация квартир встречается и в других городах (например, в Минске, Нижнем Новгороде, Москве), но именно в Петербурге это – явление массовое. Вероятно, потому, что в нашем городе сохранилось большое количество старых жилых, т.н. «доходных» домов. После революции бывшие «барские» квартиры уплотнили, превратив в коммуналки. Во многих квартирах было по два входа: парадный, через прихожую, и черный, со служебной лестницы на кухню. Это позволяло разделить квартиру на две; появлялись новые номера.
Кроме того, в квартиры превращали бывшие дворницкие, до того номеров не имевшие. Порой нежилые помещения (кладовки, магазины и т.п.) превращались в жилые. Например, на Петроградской стороне есть дом, перестроенный из театра. Иногда, наоборот, квартиры превращали в жилконторы и даже детские сады. В 70-х годах ХХ века многие дома в «старом фонде» подверглись капитальному ремонту. В результате появились новые лестничные клетки с входами в выгороженные квартиры. Ко многим зданиям были добавлены 1-2 этажа; следовательно, появились новые квартиры.
С домами, построенными в советское время, такие изменения происходили реже; однако, случалось. Кроме того, в ряде домов послевоенной постройки квартиры нумеровались не по лестницам, а по этажам. Так на одной лестнице появлялись квартиры 1, 2, 7, 8, 13, 14. Сегодня закон позволяет гражданам приобретать квартиры в неограниченном количестве и объединять их, согласовав перепланировку с соответствующими органами, так что на табличках с указанием номеров квартир ещё будут появляться изменения.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.