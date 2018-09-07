В колонии под Петербургом вылупились четыре птенца павлина
В исправительной колонии №4 в Ленобласти вылупились четыре птенца павлина. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
Тропические птицы живут в питомнике при исправительном учреждении уже давно - более 12 лет, но размножились впервые. Это единственный в своем роде питомник в России.
В колонии за экзотическими птицами ухаживают сами заключенные, кормят питомцев зерном, овощами и фруктами, чистят вольер. Маленьких павлинят пока временно отселили от родителей в отдельный вольер. «Малыши уже освоились и стараются во всем подражать своим родителям: гордо ходить по вольеру и клевать зернышки», – рассказывают в колонии.
Во ФСИН уточнили, что самка павлина уже отложила еще несколько яиц, которые сейчас находятся в инкубаторе, так что в скором времени в учреждении могут появиться еще больше маленьких павлинов.
Фото: «Фонтанка»
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