В колонии под Петербургом вылупились четыре птенца павлина

В исправительной колонии №4 в Ленобласти вылупились четыре птенца павлина. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Тропические птицы живут в питомнике при исправительном учреждении уже давно - более 12 лет, но размножились впервые. Это единственный в своем роде питомник в России.

В колонии за экзотическими птицами ухаживают сами заключенные, кормят питомцев зерном, овощами и фруктами, чистят вольер. Маленьких павлинят пока временно отселили от родителей в отдельный вольер. «Малыши уже освоились и стараются во всем подражать своим родителям: гордо ходить по вольеру и клевать зернышки», – рассказывают в колонии.